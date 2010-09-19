Ağrı'da köy meydanında çatışma: 5 ölü

T24 - Ağrı merkeze bağlı Otlubayır Köyü'nde Muhtar Vehbi Aksoy ile akrabası olan korucu Nihat Aslan arasında çıkan tartışma, yakınlarının da karışmasıyla kavgaya dönüştü. Korucu Aslan, kavga sırasında Muhtar ve yakınlarına kalaşnikof marka otomatik tüfekle kurşun yağdırdı. Olayda, Muhtar Vehbi Aksoy, oğlu Ozan Aksoy ile yeğenleri Bahit, Sinan, Serkan Aksoy olay yerinde yaşamlarını yitirdi.



Olay bugün saat 12.00 sıralarında Ağrı kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Otlubayır Köyü'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan ve 2 gün önce de kavga eden köy korucusu Nihat Aslan ile akrabası da olan Muhtar Vehbi Aksoy, köy meydanında karşılaşıp yine tartışmaya başladı. Birbirlerine hakaretlerde bulunan ikili, bir anda birbirlerine vurmaya başladı. Kavgaya Muhtar Aksoy'un oğlu ve yeğenleri de karışınca olay kısa sürede büyüdü.



Köy korucusu Nihat Aslan, 5 kişinin üzerine saldırması üzerine sırtında asılı bulunan kalaşnikof tüfeği çıkararak etrafındakilere kurşun yadırmaya başladı. Muhtar Vehbi Aksoy, oğlu Ozan Aksoy ile yeğenleri Bahit, Sinan ve Serkan Aksoy, korucu Aslan'ın silahından çıkan kurşunlarla olay yerinde yaşamlarını yitirdi.



Köy meydanı kan gölüne dönerken, korucu Nihat Aslan olayın ardından kalaşnikof silahıyla birlikte jandarmaya teslim oldu. Köye çok sayıda jandarma ekibi gönderildi. Yeni bir kavganın çıkmaması için jandarma köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Köy meydanında bulunan cenazeler savcının incelemesinin ardından Ağrı Devlet Hasanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan korucu Aslan ise sorgusunun ardından Ağrı Adliyesi'ne sevk edilecek.



Olayın ardından ölen 5 kişinin yakınları köy meydanında gözyaşlarına boğuldu, ağıtlar yaktı.