Ağrı'da kar kalınlığı 3 metre; Balıklı Göl yolu 5 günde açılabildi

Ağrı'da 2 bin 550 rakımlı Taşlıçay'da kar kalınlığı 3 metreye ulaştı, ekipler Balıklı Göl'e ulaşımı sağlayan bu yolu aralıksız 5 günlük çalışmanın sonunda açmayı başardı.

Ağrı'da yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgede, İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, çalışmaların aralıksız 24 saat devam ettiğini belirtti. Balıklı Göl, Tanyolu köyü ve Yaylacık mezrasına ulaşımı sağlayan yolun 5 günlük çalışmayla açıldığını ifade eden Tenekeci, 3 iş makinesi ile 4 acil destek aracının bölgede görev yaptığını söyledi.