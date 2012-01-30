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Ağrı'da kaçak sigara operasyonu AĞRI (A.A)

30 Ocak 2012 20:59

-Ağrı'da kaçak sigara operasyonu AĞRI (A.A) - 30.01.2012 - Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda 252 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 40 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik 3 hafta süren bir çalışma yaptı. Çalışma kapsamında il merkezi ile Doğubayazıt, Patnos, Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde 27 farklı adrese operasyon düzenleyen polis, 252 bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi.  Olayla ilgili 40 şüpheli gözaltına alındı.

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