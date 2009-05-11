T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ağrı'da kaçak sigara operasyonu

11 Mayıs 2009 21:36

Ağrı'nın Gürbulak Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin arama yaptığı İran otobüsünde gizlenen 12 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Suriye'ye götürülmek üzere Türkiye'ye giriş yapan İran otobüsünü Gürbulak Sınır Kapısı'nda durduran Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, plaka ve sürücüsü açıklanmayan yolcu otobüsünün içerisinde yaptıkları aramada tabanında oluşturulan gizli bölme içerisinde 12 bin 920 paket Kore menşeli sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu J.A.M., M.A.R. ve R.N., ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24