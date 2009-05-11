Ağrı'da kaçak sigara operasyonu

Ağrı'nın Gürbulak Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin arama yaptığı İran otobüsünde gizlenen 12 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Suriye'ye götürülmek üzere Türkiye'ye giriş yapan İran otobüsünü Gürbulak Sınır Kapısı'nda durduran Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, plaka ve sürücüsü açıklanmayan yolcu otobüsünün içerisinde yaptıkları aramada tabanında oluşturulan gizli bölme içerisinde 12 bin 920 paket Kore menşeli sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu J.A.M., M.A.R. ve R.N., ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.



