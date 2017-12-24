Ağrı'da iki çocuk zehirlendi

Ağrı’da bakkaldan meyve suyu ve kek yedikleri iddiasıyla zehirlenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Ağrı’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşayan, İsa (11) ve Muhammet Uzun (9) kardeşler mahallede bulunan bir bakkaldan kek ve meyve suyu alıp yedikten sonra evlerine geldi.

Evde bir süre oturan 2 kardeşte kısa bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı başladı. Evde fenalaşarak bir süre kusan kardeşler, anneleri tarafından Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.