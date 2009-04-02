Ağrı'da hileli seçim çatışması

Yaklaşık bin kişi yürüyüş yaptı

DTP'li vekiller tansiyonu yükseltti



'Olayların sorumlusu Başbakan ve hükümettir'

Kentte olaylar, pazar günü yapılan seçimi DTP adayının kaybettiğinin belil olmasıyla birlikte başladı. Salı günü de partili milletvekili ve belediye başkan adaylarının da öncülüğünde kentin Cumhuriyet Caddesi üzerindeki parti seçim bürosu önünde toplanan kalabalık, seçimde hile yapıldığı ileri sürerek eylem yapmaya başladı. Protesto eylemlerini sürdüren grubun taşkınlık yapmasına polis müdahale edince olaylar çıktı. Taş ve sopalarla polise saldıran DTP'li protestocular, kentteki birçok işyerini ve araçları tahrip etti.DTP'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itirazla ilgili karar bu akşam verildi. İl Seçim Kurulu'nun itirazı reddettiğini öğrenen DTP'liler, yine seçim bürosu önünde toplandı. Pazar günü seçimi kazanan Van Belediye Başkanı DTP'li Bekir Kaya'nın da bulunduğu seçim bürosundan çıkan ve sayıları kısa sürede bini bulan protestocular yürüyüşe geçti.Polisin engel olmak istediği göstericiler taş ve sopalarla saldırınca, Çevik Kuvvet ekibi devreye girdi. Polis, önlerine gelen işyeri ve araçları tahrip etmeye başlayan göstericileri panzerlerden tazyikli su sıkarak ve biber gazı kullanarak dağıtmaya çalıştı. Bir süre polise direnen göstericiler, takviye ekiplerin gelmesiyle sokak aralarına kaçtı.Bazı banka şubeleri ve çok sayıda işyerinin tahrip edildiği olaylarda 10 kişi gözaltına alındı.Ağrı'da belediye başkanlık seçimini AKP'li aday Hasan Arslan'a kaptıran DTP'lilerin İl Seçim Kurulu'nun itirazı reddetmesi üzerine kent merkezinde olay çıkarmasının ardından bir açıklama yapan DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ile DTP Van Milletvekili Özdal Üçer, Ağrı'da Belediye Başkanı'nın DTP'li Murat Öztürk olduğunu iddia ettiler. DTP'li Buldan, ``Bu halk kendi iradesini ortaya koydu Murat Öztürk'ü seçti, ama güvenlik güçleri ve AKP hükümeti buna müdahale etti, buna engel oldu. Biz, bir kez daha ifade ediyoruz, bu ilde AKP belediye başkanı seçilen insan belediye başkanlığı yapmayacaktır. Bu halk o insana belediye başkanlığı yaptırmayacaktır. Bu ilin belediye başkanı Murat Öztürk'tür bu iyi biline'' dedi.Gerginliğin devam ettiği kentte çıkan olaylarda, 7 kişinin yaralandığını ve 65 kişinin gözaltına alındığını anımsatan DTP'li Özdal Üçer, olayların sorumlusunun Ağrı Valisi olduğunu öne sürdü. Üçer, ``Bu emrin baştaki sorumlusu Başbakan olmak üzere hükümettir. AKP İl Başkanı gibi çalışan validir, AKP teşkilat sorumlusu gibi çalışan emniyet müdürleridir, kendi adalet sorumluluklarını taşımayan yargı mercileridir. Bu ülkede, bu hukuksuzluğa tahammülümüzün olmadığını bildirmek istiyorum. Bu anlamda yargıya olan güvenimizde sarsılmıştır. Yargıya olan güvenimiz sarsıldığı için biz valiyi de, adalet sistemini de, hükümeti de halka havale ediyoruz'' diye konuştu.