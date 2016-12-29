Ağrı’da her sokağa ‘kitap kumbarası’

Ağrı’da Sema Kültür Merkezi okuma alışkanlığını kazandırmak için ‘Kitap Kumbarası’ adıyla bir kampanya başlattı.

Ağrı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sema Kültür Merkezi, okuma oranını yükseltmek ve okuma alışkanlığını arttırmak için ‘Kitap Kumbarası’ adıyla bir kampanyaya imza attı.

Kampanya kapsamında Ağrı merkez, İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Tahir Elçi Caddesi’ne 3 kitap kumbarası bırakıldı. Buralarda biriken kitaplar belirlenen köylere gönderilecek.

Kentin tüm sokaklarına kitap kumbarası

Projeye dair Dihaber’e bilgi veren Sema Kültür Merkezi Yöneticisi Awşin Aslan, kentin tüm cadde ve sokaklarında benzer kumbaralar kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Aslan, “Amacımız bütün cadde, sokak ve köylere bu kitap kumbaralarının yerleştirmek. Kampanyayı 3 adet kitap kumbarasıyla başlattık. Ancak ilerleyen süreçte kumbaraların sayısını yükselteceğiz” diye konuştu.

Kitap kumbaralarının içinde 150 kitap birikince boşaltacaklarını belirten Aslan, “Bu şekilde elde ettiğimiz kitapları daha önceden belirlediğimiz köylere bağışlayacağız” dedi.

“Kültürüne sahip çıkan bireylere ihtiyaç var”

Aslan projeye dair şunları aktardı:

"Kitap okuma oranı artıkça daha bilinçli bireyler yetişecek. Kültürsüz ve sanatsız bir toplum yaratılmaya çalışılıyor. Kültürüne sahip çıkan bireylere bu günlerde daha çok ihtiyaç var. İnsanların kampanyamıza duyarlılık göstereceklerine inanıyorum. Bağışlanan her kitap kampanya için büyük önem taşıyor."

“1 kitap 100 kitap olup elden ele dolaşacak”

Kitap kumbarasına atılacak her kitabın taşıyacağı önemi vurgulayan Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kitap okuma alışkanlığının artığı yerde insanlarda farkındalık oranı artıyor. Kitap okuyan insanlar çevresinde olup bitenlere karşı daha duyarlı refleksler gösteriyor. Kitap kumbaralarına atılan 1 kitap 100 kitap olup elden ele dolaşacak. Bu sayede yüzlerce insana ulaşmış olacağız."