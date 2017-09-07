T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağrı'da hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 4 yaralı

Ayhan İSEN / ELEŞKİRT, (Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Eleşkirt İlçesinde meydan gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

07 Eylül 2017 14:24

Ayhan İSEN / ELEŞKİRT, (Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Eleşkirt İlçesinde meydan gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü çıkışında meydana geldi. Ağrı\'dan Erzurum istikametine gitmekte olan 29 yaşındaki Mesut Gözcü yönetimindeki 06 DM 8729 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir evin araç garajına çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan Talha Gözcü (2), Neslihan Gözcü (28) ve Medine Çelik (46) hayatını kaybetti. Yaralanan Mesut Gözcü, Mazlum Gözcü, Berat Gözcü ve Yasin Çelik ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eleşkirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Dumu ağır olan 2 yaralı ise Ağrı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AyhanELEŞKİRT Ağrı DHA AĞRInın EleşkirtKazaEleşkirtSarıcanAğrı ErzurumMesut GözcüDMKazadaTalha GözcüNeslihan GözcüMedineYaralanan Mesut Gözcü Mazlum Gözcü Berat GözcüYasinAcil ServisEleşkirt Devlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24