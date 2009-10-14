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Yaşam

Ağrı'da eroin operasyonu

14 Ekim 2009 16:19

Ağrı'da bir tırda 205 kilogram eroin ele geçirildi.
     Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Bölge Trafik kontrol noktasında, İran yönünden gelen ve eski olmasına rağmen depoları yeni olan 2 tırı şüphe üzerine durdurdu.
     Kaçakçılık ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen tırlarda, narkotik köpeği ''Venüs''ün de yardımıyla detaylı arama yapıldı.
     Aramada, motorin deposuna yapılan ve ''zula'' diye tabir edilen özel bölmede 411 paket halinde 205 kilogram eroin bulundu.
     Olayla ilgili olarak tır şoförleri S.A ile V.A gözaltına alındı.

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