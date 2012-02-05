-Ağrı'da eğitime kar engeli AĞRI (A.A) - 05.02.2012 - Ağrı kent merkezi ile ilçe merkezleri hariç tüm köyler ve beldelerdeki okullar ile Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) ve taşıma merkezli ilköğretim okullarının beklenen kar yağışı ve aşırı soğuk hava nedeniyle 2 gün tatil edildiği bildirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ile ilçe merkezleri hariç tüm köyler ile beldelerdeki okullar ile YİBO'ların ve taşıma merkezli ilköğretim okullarının yarın ve salı günü tatil edildiği belirtildi.