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Yaşam

Ağrı'da düğün dönüşünde kaza: 3 ölü, 7 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

27 Haziran 2010 03:00

T24 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'da bir yakınlarının düğün törenine katıldıktan sonra ilçeye dönen Sağınç, Okuklu ve Maral ailelerini taşıyan Zeynel Abidin Aslan yönetimindeki 04 D 0443 plakalı minibüs, Suluçem köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 04 AD 989 plakalı hafriyat yüklü kamyon ile çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan Hazal ve Yüksel Sağınç ile Handan Okuklu yaşamını yitirdi, sürücü Aslan ile Yılmaz, Kadir, Leman Maral, Ahmet, İbrahim ve Cemil Okuklu yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılarak, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın ardından kayıplara karışan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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