Ağrı'da donmak üzereyken bulunan 3 kaçak, el ve ayaklarını kaybedebilir

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- AĞRI Dağı eteklerinde donmak üzereyken bulunan 12, 15 ve 18 yaşlarındaki Pakistanlı 3 kaçak, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. 2\'nci ve 3\'üncü derece donma belirtisi görülen kaçakların ellerini ve ayaklarını kaybedebilecekleri belirtildi.

İstanbul üzerinden Avrupa\'ya gitmek için yola çıkan Pakistan uyruklu 30 kaçak, insan kaçakçıları tarafından fazla paraları olmadığı çin Türkiye-İran sınırında bırakıldı. Yola, yaya olarak devam eden kaçaklardan Hamza Muhammet Racu (12), Sacid Hacıcan Muhammed (15) ile Cesim Zehit (18), 30 Ocak günü karlı arazide köpeklerin saldırısına uğradı. 3 Pakistanlı kaçarken birinin ayakkabısı çıktı. Kaçaklar, Ağrı Dağı eteklerinde donmak üzereyken jandarma tarafından bulundu, Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından da 3 kaçak, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yanık Tedavi Merkezi\'nde tedaviye alınan Racu, Muhammed ve Zehit\'in el ve ayakları sarıldı.

\'EL VE AYAKLARINI KAYBEDEBİLİRLER\'

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Genel Cerrah Operatör Doktor Mehmet Öztürk, 2 ve 3\'üncü derece donma vakası olduğu saptanan kaçakların tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Kaçakların ellerini ve ayaklarını kaybedebileceklerini belirten Operatör Doktor Mehmet Öztürk, şunları söyledi:

\"Üç Pakistanlı Doğubayazıt\'tan yurda giriş yapıyorlar. 3 saat karda, buzda, soğukta yürüyorlar. Soğuğa maruz kalıyorlar. Şu anda üç arkadaşımızın pazartesi günü yatırdık. Genel durumları iyi. İki hastamızın parmakları, elleri ve ayakları bilekten itibaren yaptığımız inceleme, kalp damar cerrahisiyle görüşmelerimizde damarlarda nabız alınmıyor. Bunun için klasik tedavilerimizi yapıyoruz. Belki el bileği ve ayaklarını kaybedebilirler. İkinci ve üçüncü derece donma vakası olarak değerlendiriyoruz. Eğer medikal tedaviden fayda görmezler ise bunları 15 gün sonra tekrar değerlendireceğiz. Damar genişletici, kan akımını hızlandırıcı tedaviler yapıyoruz. Köpek saldırısına uğrayan arkadaşımızın ayakkabısı olmadığı için ayağı daha kötü.\"

FOTOĞRAFLI