Ağrı'da doğalgaz hattında patlama

T24 - Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nden geçen doğalgaz boru hattında gece yarısı bilinmeyen bir nedenle patlama ve ardından yangın çıktı. Alevler, 8 kilometre uzaklıktaki ilçeden de görülürken Botaş ve itfaiye yetkileleri bölgeye hareket etti.

Ağrı Dağı eteklerindeki ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Topçatan köyü yakınlarından geçen İran'dan Türkiye'ye gaz akışını sağlayan boru hattında saat 00.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında alevler 50 metre yükseğe ulaşırken ortalık cehenneme döndü. Patlama ve gökyüzünü aydınlatan alevler Topçatan köylüleri ile ilçe halkını da tedirgin etti. Olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekipleri geniş bir alanda güvenlik şeridi oluşturarak çevreye kimsenin yaklaştırmıyor. Botaş ve itfaiye ekipleri de bölgeye gitti. Patlamanın nedeni hakkında ise araştırma başlatıldı.

Türkiye- İran transit karayoluna 3 kilometre uzaklaktaki aynı bölgede 2007 yılında da bir patmalama meydana gelmiş ve çıkan yangın, BOTAŞ görevlilerinin istasyonlarındaki vanaları kapatmasıyla yaklaşık 45 dakika sonra herhangi bir müdahale yapılmadan kendiliğinden sönmüştü.



