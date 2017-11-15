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Ağrı'da çatışma: 1 uzman çavuş şehit

Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada, bir uzman çavuş şehit oldu

15 Kasım 2017 14:32

Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)- AĞRI\'nın Eleşkirt ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada, bir uzman çavuş şehit oldu. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eleşkirt kırsalında PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda, bugün sabah saatlerinde sıcak temas sağlandı. Eleşkirt ile Erzurum\'un Karayazı ilçeleri arasındaki Eyüpkomu köyü yakınlarında teröristlerle çıkan çatışmada bir uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı asker, askeri helikopterle Erzurum\'a sevk edildi. Askeri helikopterde durumu ağırlaşınca uzman çavuş, hemen Ağrı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Jandarma Uzman Çavuş, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgedeki operasyon devam ediyor.

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