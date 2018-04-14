Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, jandarma timlerince Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde yürütülen operasyonda, bir grup PKK’lı ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 6 asker yaralandı, 1 PKK’lı da etkisiz hale getirildi.



Bölgeye gönderilen ambulanslar ile Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir asker de helikopter ile Van'daki bir hastaneye sevk edildi.

Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki çatışma sürüyor.