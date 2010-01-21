Ağrı'da Berlin Duvarı

Ağrı'da 30 yıllık bir cadde, duvarla bölündü. Çünkü belediyenin, kamulaştırma bedelini ödeyecek bütçesi yok. Bu yüzden, şehrin caddesini daracık bir sokağa dönüştürdü. Yani vatandaşı mağdur etti.



Esnafın Berlin Duvarı'na benzettiği bu duvar, Ağrı'daki bir caddenin tam ortasına örülüyor.



Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki Dr. Yaşar Eryılmaz caddesi, 30 yıl önce yapılmıştı.



Caddenin bulunduğu arazinin 900 metrekarelik bölümünün sahibi Turgay Erenler, kamulaştırma bedelini az buldu. Ve 2 yıl önce mahkemeye başvurdu. Dava sonuçlandı.



Mahkeme, Ağrı Belediyesi'nin davacıya 1 milyon 200 bin lira ödemesine karar verdi. Fakat belediyenin bu parayı ödeyecek bütçesi yok.



Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, "Parayı ödersek halka hizmet yapamayız" diyor.



Başkanın bulduğu çözüm bu. Caddeyi duvarla böldü.



Kamulaştırma davası Yargıtay'da. Taraflar arasında şimdilik uzlaşma olmayacak gibi görünüyor. Eziyeti çeken ise vatandaş ve esnaf.



Esnafı perişan eden kamulaştırma davasıda nihai kararı Yargıtay verecek. Yani duvar eziyeti, Yargıtay'dan tarafları uzlaştıracak bir karar çıkmazsa devam edecek.











