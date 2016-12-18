Ağrı'da battaniyeye sarılı 2 ceset bulundu

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde battaniyeye sarılı halde 1 kadınla 13 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenleri bulundu.

Yeni Mahalle Şehitlik Caddesi üzerinde sabah saatlerinde battaniyeye sarılı halde 2 cesedi görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ile 112 acil servis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik çemberi oluşturan polis, olay yerinde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından kaçak göçmen oldukları tahmin edilen biri 13 yaşlarında erkek çocuk diğeri ise kadın olmak üzere 2 kişinin cesedi, Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.