T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ağrı'da battaniyeye sarılı 2 ceset bulundu

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

18 Aralık 2016 15:54

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde battaniyeye sarılı halde 1 kadınla 13 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenleri bulundu.

Yeni Mahalle Şehitlik Caddesi üzerinde sabah saatlerinde battaniyeye sarılı halde 2 cesedi görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ile 112 acil servis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik çemberi oluşturan polis, olay yerinde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından kaçak göçmen oldukları tahmin edilen biri 13 yaşlarında erkek çocuk diğeri ise kadın olmak üzere 2 kişinin cesedi, Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

Ağrıcesetbattaniye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24