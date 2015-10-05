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Yaşam

Ağrı'da askeri servisle kamyonet çarpıştı; 11 yaralı

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

05 Ekim 2015 15:38

Ağrı'da askeri servisle belediyeye ait kamyonetin çarpışması sonucu 10'u asker 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, askeri personeli taşıyan 04 DC 893 plakalı otobüs, Selahaddin Eyyubi Parkı yakınında Nurullah Öner yönetimindeki Ağrı Belediyesine ait 04 AB 306 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan 10 askeri personel ile kamyonet sürücüsü, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından açıldı.

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