Ağrı'da askeri servisle kamyonet çarpıştı; 11 yaralı

Ağrı'da askeri servisle belediyeye ait kamyonetin çarpışması sonucu 10'u asker 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, askeri personeli taşıyan 04 DC 893 plakalı otobüs, Selahaddin Eyyubi Parkı yakınında Nurullah Öner yönetimindeki Ağrı Belediyesine ait 04 AB 306 plakalı kamyonetle çarpıştı.



Kazada yaralanan 10 askeri personel ile kamyonet sürücüsü, kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından açıldı.