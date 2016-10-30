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Yaşam

Ağrı'da arazi kavgası; 1 ölü, 6 yaralı

Silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti

30 Ekim 2016 22:31

Ağrı'nın Tutak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, köy muhtarı hayatını kaybetti.

Habertürk'te yer alan göre, ilçeye bağlı İkigözüm köyünde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen ve silahların da kullanıldığı olayda, köy muhtarı Halis Şan (62) hayatını kaybetti.

Olayda, Mehmet Şan (58), Halis Ceylan (45), Cevdet Ceylan (54), Ali Ceylan (60), Mehmet Sıddık Ceylan (56) ve Hüseyin Ceylan (57) yaralandı.

Ağrı'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik tedbiri aldı.

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