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Ağrı'da 62 kaçak yakalandı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde yurda kaçak yollarla giren 62 Afgan uyruklu mülteci yakalandı

23 Eylül 2017 14:54

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde yurda kaçak yollarla giren 62 Afgan uyruklu mülteci yakalandı.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Karabulak ve Tanıktepe karakollarının iki ayrı operasyon düzenlediği belirtildi. Açıkalamada, şöyle denildi:
\"İki ayrı operasyonda, ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan toplamda 62 Afgan uyruklu mülteci ile 1 araç sürücüsü yakalanmıştır.Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile araç sürücüsü gözaltına alınmış olup otobüse el konulmuştur.\"

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