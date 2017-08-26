T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağrı'da 50 kilo eroin ele geçirildi

Oğuzhan HANÇER/ AĞRI (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Gürbulak Sınır Kapısında, bir TIR'da yapılan aramada 5 milyon TL tutarında 50 kilo eroin ele geçirildi

26 Ağustos 2017 13:34

Oğuzhan HANÇER/ AĞRI (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'ndeki Gürbulak Sınır Kapısında, bir TIR\'da yapılan aramada 5 milyon TL tutarında 50 kilo eroin ele geçirildi. 
Ağrı Valiliği, İran\'dan aldığı yükü Fransa\'ya götüren sürücü ve plakası saklı tutulan TIR\'da arama yapıldı. Gürbulak Sınır Kapısında önce X Ray aramasından geçirilen TIR\'da Gümrük muhafaza memurlarınca yapılan aramada, küp şeklinde preslenen paketlerde toplam 50 kilo 807 gram eroin bulundu. Ağrı Valiliği, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan HANÇER AĞRI DHA AĞRI KapısındaTIRTL tutarındaValiliğiİranGürbulak Sınır KapısındaRayTIR GümrükAğrı Valiliği Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24