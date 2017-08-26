Ağrı'da 50 kilo eroin ele geçirildi

Oğuzhan HANÇER/ AĞRI (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'ndeki Gürbulak Sınır Kapısında, bir TIR\'da yapılan aramada 5 milyon TL tutarında 50 kilo eroin ele geçirildi.

Ağrı Valiliği, İran\'dan aldığı yükü Fransa\'ya götüren sürücü ve plakası saklı tutulan TIR\'da arama yapıldı. Gürbulak Sınır Kapısında önce X Ray aramasından geçirilen TIR\'da Gümrük muhafaza memurlarınca yapılan aramada, küp şeklinde preslenen paketlerde toplam 50 kilo 807 gram eroin bulundu. Ağrı Valiliği, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldığını açıkladı.



