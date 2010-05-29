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Yaşam

Ağrı'da 3 kadının sır ölümü

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde üç kadın tavana asılı olarak bulundu bulundu. Ölümlerin nedeni araştırılıyor.

29 Mayıs 2010 03:00

T24 - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde üç kadın tavana asılı olarak bulundu bulundu. Ölümlerin nedeni araştırılıyor.


Edinilen bilgiye göre, Yolcupınar köyünde yaşayan 18 yaşındaki Özlem ile dayısının eşi 21 yaşındaki Şehriban D'den uzun süre haber alınamaması üzerine aileleri tarafından arama çalışması başlatıldı.


Özlem ve Şehriban D'nin cesetleri, köyde terk edilmiş bir evin tavanına iple asılı vaziyette bulundu.


Öte yandan, Yanıkçukur köyünde yaşayan 20 yaşındaki Saniye Ç'den de haber alamayan yakınları dün akşam saatlerinde eve gitti.


Evin kapısını kırarak içeri giren yakınları, genç kadının tavana asılı cesedini buldu.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kadının ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazelerin otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini belirtirken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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