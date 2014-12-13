'Ağrı ve Iğdır cezaevlerinde kalabalıktan nöbetleşe uyunuyor, hortumla yıkanmak ayı bulabiliyor'

TBMM Cezaevi Alt Komisyonu Üyesi HDP Van Milletvekili Kemal Aktaş, Ağrı- Doğubayazıt ve Iğdır Cezaevinde yapılan incelemeden çıkan ortak sorunları aktardı. Cezaevlerindeki fiziki şartların kötülüğüne dikkat çeken Aktaş, “Üç cezaevi de aşırı kalabalık. Binaların çok eski olması nedeniyle fiziki koşullar çok kötü. Banyo ve tuvalet iç içe. Haftada bir gün hortumdan verilen sıcak suda banyo yapabilmek aylar sürebilir. Tavana kadar neredeyse ranza var. En üstte yatan son ranzaya kayarak varabiliyor. Yine de mahpuslar nöbet sistemi uyguluyor. Yani bir kesim gündüz bir kesim de gece uyuyor” diye konuştu.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Alt Komisyon, geçtiğimiz günlerde Ağrı M Tipi Kapalı, Doğubayazıt A2 Tipi Kapalı, Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. Alt komisyon heyetindeki isim HDP’li Aktaş, T24’e eski binalardan kaynaklanan büyük sorunlar olduğunu ve bunun mahpuslar üzerinde cilt hastalıklarından insani olmayan koşullarda kalmaya kadar uzandığını söyledi.

“ 8-10 kişilik koğuşta 30-32 kişi kalabiliyor” diyen Aktaş, ranzaların üç katlı olmasına rağmen nöbet sistemiyle uyku düzeni kurduklarını söyledi. “Sağlıkları tehdit altında” diyen Aktaş, Kobani olaylardan 32 kişinin Ağrı Cezaevi’nde kaldıklarını ifade etti.

Yabancı uyruklu kadınlar zor durumda

Cezaevindeki yabancı uyruklu kadınların, bazı eksiklikler nedeniyle yakınları ve tanıdıklarıyla hiçbir iletişim kuramadıklarını ve bir çoğunun içinde bulundukları durumu ağlayarak anlattıklarını söyledi.