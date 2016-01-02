Ağrı Valisi: PKK Kürtleri dinsizleştirmek istiyor

PKK'nın Kürtleri dinsizleştirmek istediğini savunan Ağrı Valisi Musa Işın, "Bu halk Müslüman, dindar, namusuna düşkün ve samimidir. Kürtlerin çok güzel meziyetleri var. Ama bunlar dünyada ve Türkiye'de Kürtler gaddardır imajı çizdiler. Bunu yapanlar Kürtlere düşmanlıktan başka hiçbir şey yapmamaktadırlar" dedi.

DHA'nın haberine göre, her hafta sonu bir mahellede vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinleyen Vali Musa Işın ve eşi Tuba Işın ile birlikte bu hafta sonu Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Yaptığı konuşmada "PKK'nın Kürtleri dinsizleştirmek istediğini" söyleyen Vali Musa Işın, şöyle devam etti:

"Bu halk Müslüman, dindar, namusuna düşkün ve samimidir. Kürtlerin çok güzel meziyetleri var. Ama bunlar dünyada ve Türkiye'de Kürtler gaddardır imajı çizdiler. Bunu yapanlar Kürtlere düşmanlıktan başka hiçbir şey yapmamaktadırlar. PKK'nın projesinin amacı Kürtleri dinsizleştirmektir. Devlet olarak insanlarımızın huzurlu ve müreffeh bir hayat tarzını idame etmeleri için gayret gösteriyoruz. Sizler mutlu olursanız bizler de mutlu oluruz. Allah katletmeyi ve öldürmeyi, başkalarının namusuna el atmayı, başkasından haraç almayı, kimsenin malına ve mülküne tecavüz etmeyi yasaklamıştır. Adam öldürüyorlar, onun bunun malına tecavüz ediyorlar, kız ve erkek çocuklarını ayırt etmeksizin dağa götürüyorlar. Esnafı haraca bağlamış ve toplumu huzursuz etmişlerdi.

Buradan iki kız çocuğunu dağa götürdüler. Lisede okuyan çocukları dağa götürüyorlar. Geçenlerde iki kişi geldi teslim oldu. Dağda boylarından büyük silahlar veriliyor bu çocuklara. Yazık günah değil mi onlara? Siz çocuklarınızı okumaları için bin bir türlü emekle büyütüyorsunuz ve bu insanlıktan çıkmış, canavarlaşmış anarşistler, gelip çocuklarınızı elinizden alıp götürüyor."