Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 30 dakika kitap okuma uygulaması

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan \'Milli Eğitim Müdürlüğü Okuyor\' projesi kapsamında yönetici ve memurlar her gün yarım saat kitap okuyor.

Proje ile kurum bünyesinde görev yapan tüm personele; okuma alışkanlığı kazandırmak, iş verimliliğini artırmak, vatandaşlarla olan ilişkilerde sorunların kısa sürede çözülmesini sağlamak, özverili çalışma alışkanlığını kazandırmak ve huzurlu çalışma ortamı hazırlamak amaçlanıyor. Proje kapsamında ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hizmet binasının her katına kitap dolabı yerleştirildi. Sabah mesaiye başlayan personel, dolaplardaki kitapları alarak 30 dakika okuyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan başta olmak üzere kurumdaki yöneticiler, şef ve memurları okumaya teşvik etmek amacıyla aynı saatlerde kitap okuma etkinliğine katılıyor. Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, kurum binasındaki tüm personelin her gün saat 08.10 ile 08.40 arasında okuma saati başlattıklarını belirtti.

Başta kendisi olmak üzere kurumda görev yapan müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de okuma saatinde şef ve memurlarla kitap okuduğuna değinen Turan, \"Kurumlarda yaşanan iletişim ve yazışma sorunlarının birçoğu kitap okuma alışkanlıklarının az olması ve iletişim eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Eğitim kurumu olarak daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için kurum personelini kitap okumaya teşvik etmek, iletişim becerilerini iyileştirmek, kurum personelleri arasındaki iletişimi pekiştirmek ve sürekli okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla okuma projesi başlatılmıştır\" dedi.

Turan, bu projeyle diğer kurumlarla da aynı etkinliği eş zamanlı olarak gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

