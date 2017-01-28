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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ağrı merkezli 'FETÖ' operasyonunda 28 gözaltı

Ağrı merkezli 19 ilde ‘FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı

28 Ocak 2017 23:40

Ağrı merkezli 19 ilde ‘FETÖ/PDY’ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Ağrı merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında öğretmen, polis, subay, esnaf ve öğrencilerin de bulunduğu 28 kişiyi gözaltına aldı.

Bulundukları illerde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne getirildikleri öğrenildi.

 

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