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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ağrı merkezli 16 ilde 'FETÖ' operasyonu: 37 gözaltı

26 Mart'ta gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor

28 Mart 2018 16:58

Ağrı merkezli 16 ilde 'FETÖ' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

'FETÖ' ile mücadele kapsamında mahrem emniyet yapılanmasına yönelik, Ağrı merkezli 16 ilde operasyon yapıldı. Meslekten ihraç edilen ve açıkta bulunan emniyet personeli ile örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan sivil şüphelilere yönelik polislerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

26 Mart'taki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor. (DHA)

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