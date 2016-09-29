"Ağrı kesiciler kalp yetmezliği riskini artırabilir"

İngiliz tıp dergisi British Medical Journal'ın 4 ülkede 10 milyon kullanıcı üzerindeki araştırması, yaygın kullanılan bazı ağrı kesicilerin 65 yaş üstü kişilerde kalp yetmezliği riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Ağrı, ateş ve iltihabı azaltıcı etkilere sahip olan nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar grubundaki bazı ağrı kesicilerin etkilerinin incelendiği araştırmaya, İngiltere, Hollanda, İtalya ve Almanya'dan yaş ortalaması 77 olan ve düzenli olarak bu ilaçları kullanan kişiler katıldı.

Araştırmayı yürüten İtalya'daki Milan- Bicocca Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bu ilaçların kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılma riskini artırabileceğini buldu.

İki hafta içinde bu tür ilaçları almış olan hastaların, almamış olanlara kıyasla, kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılma riskinin yüzde 20 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Ancak araştırmacılar, ağrı kesici kullananların genel olarak daha az sağlıklı kişiler olduğuna dikkat çekti ve ilaçların 65 yaş altı kişileri etkilediğine dair bir bulgu elde etmediklerini belirtti.

İngiliz Kalp Vakfı (BHF), bu tür ilaçların düşük dozda ve mümkün oldukça kısa süreli olarak kullanılması ve doktorların bu ilaçları daha dikkatli yazması gerektiğine dikkat çekiyor.

BHF'den Profesör Peter Weissberg "Bu ilaçların kalp yetmezliği riskini artırdığı ve temkinli bir şekilde kullanılması gerektiği uzun zamandır biliniyordu" diyor.

Ancak uzmanlar araştırma sonuçlarının bu tür ilaçları her gün alanlar için geçerli olduğunu, "gerektikçe alanlar" için büyük bir risk olmadığını vurguluyor.

Ibuprofen, Naproxen ve Diclofenac gibi nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar ağrı kesici ve iltihap tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor.

Araştırmacılar diclofenac, etoricoxib, indomethacin, piroxicam ve rofecoxib içeren ilaçların çok yüksek dozlarda kullanılmasının, riski iki katına kadar çıkarabileceğini belirtiyor.

İngiltere'de kardiyovasküler hastalıklar uzmanı Helen Williams, özellikle hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalarının dikkatli olması gerektiğini söylüyor ve "İlaçlar bu hastalarda riski biraz daha artırabilir" dedi.

Yaşlı hastaların risk grubundan olduğunu belirten Willims, ilaçları düzenli olarak alan gençlerin de dikkati olması gerektiğine dikkat çekti.