T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Ağrı kesiciler kadınlarda daha az etkili oluyor

Morfin bazlı ağrı kesicilerin kadınlarda erkeklere göre daha az etkili olduğu ortaya çıkarıldı.

24 Aralık 2008 02:00

Morfin bazlı ağrı kesicilerin kadınlarda erkeklere göre daha az etkili olduğu ortaya çıkarıldı. 

Kafeinli ağrı kesiciler bağımlılık yapabilir

İlaç kullanım sıklığında antibiyotikler ilk sırada

Amerikalı araştırmacılar, afyona benzeyen maddenin etkisini değiştiren beyin farklılıklarının neden kaynaklandığını buldu. Nörobilim Dergisi'nde yer alan çalışmada, doktorlar inatçı ağrıları hafifletmek için kullanılan en yaygın ilaçlardan biri olan morfinin bile kadınlarda çok işe yaramadığını fark etti.

Zaman'da yayımlanan habere göre; Georgia Eyalet Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, araştırmacılar beynin ağrı sinyallerinin tercüme edildiği alan olan ve periakuaduktal gri bölge (PAG) diye isimlendirilen küçük bir noktasını yakından incelediler. Bu bölgede birçok nöronun, afyona benzeyen ilaçlarda bulunan molekülleri alarak üzerinde kilitlenen reseptörlere sahip olduğu belirtildi. Bu reseptörler afyona benzer ilaçlar üzerinde kilitlendikleri zaman, beyine ağrı sinyallerini kesmesini ya da azaltmasını söyleyen mesaj gönderiyor. Araştırma grubu, farelerin beyninde bunu buldular, ancak dişi farelerin beyninde daha az seviyede reseptör olduğunu gördüler. Bu nedenle dişi farelerde morfinin daha az etki ettiğini söylediler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24