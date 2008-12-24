Ağrı kesiciler kadınlarda daha az etkili oluyor

Amerikalı araştırmacılar, afyona benzeyen maddenin etkisini değiştiren beyin farklılıklarının neden kaynaklandığını buldu. Nörobilim Dergisi'nde yer alan çalışmada, doktorlar inatçı ağrıları hafifletmek için kullanılan en yaygın ilaçlardan biri olan morfinin bile kadınlarda çok işe yaramadığını fark etti.Zaman'da yayımlanan habere göre; Georgia Eyalet Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, araştırmacılar beynin ağrı sinyallerinin tercüme edildiği alan olan ve periakuaduktal gri bölge (PAG) diye isimlendirilen küçük bir noktasını yakından incelediler. Bu bölgede birçok nöronun, afyona benzeyen ilaçlarda bulunan molekülleri alarak üzerinde kilitlenen reseptörlere sahip olduğu belirtildi. Bu reseptörler afyona benzer ilaçlar üzerinde kilitlendikleri zaman, beyine ağrı sinyallerini kesmesini ya da azaltmasını söyleyen mesaj gönderiyor. Araştırma grubu, farelerin beyninde bunu buldular, ancak dişi farelerin beyninde daha az seviyede reseptör olduğunu gördüler. Bu nedenle dişi farelerde morfinin daha az etki ettiğini söylediler.