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Sağlık

Ağrı kesici yerine refleksoloji masajı

Yapılan bir araştırmaya göre ayak, el ve kulaklara masaj ve baskı uygulanarak yapılan refleksoloji masajı ağrı kesici kadar etkili

10 Nisan 2013 13:53

İngiltere'de yapılan bir araştırma, refleksolojinin ağrı kesiciler kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, ayak, el ve kulaklara masaj ve baskı uygulanarak yapılan tekniğin ilk defa ağrı kesici etkisi test edildi ve başarılı sonuçlar alındı.

Portsmouth Üniversitesi uzmanları, refleksolojiyi kullandıkları araştırmaların sonunda hastaların ağrıyı yüzde 40 daha az hissettiklerini belirtti. Refleksoloji uzmanı Carol Samuel, araştırma sonucunun osreoartit, bel ağrısı ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yerine refleksolojinin kullanılabileceğini gösterdiğini söyledi.

Samuel "Gözlemlere göre refleksoloji ağrı duyularını büyük ölçüde azalttı. Bu muhtemelen beyinde bazı kimyasalların salınmasına neden olarak ağrının azalmasını sağlayan akupunkturla aynı şekilde çalışan bir şey" şeklinde konuştu. 

Taraf gazetesinde yer alan Independent'in haberine göre, araştırmada katılımcılardan iki seansta ellerini buzlu suya sokmaları istendi. Refleksoloji masajı alan kişiler almayanlara göre buzlu suda daha az acı hissetti ve ellerini daha uzun süre buzda tutabildi.

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