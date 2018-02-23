Ağrı ile İran arasında servis taşımacılığına başlandı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRI ile İran\'ın Tebriz ve Urmiye kentleri arasında turizmle ticaretin geliştirilmesi için servis taşımacılığı başlatıldı. Ağrı\'dan İran\'a servis taşımacılığının ilk seferi yapıldı.

Ağrı Valiliği binası önünde düzenlenen törene Vali ve Belediye Başkanı Süleyman Elban, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut ve kurum müdürleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bulut, İran ile gerçekleştirilecek seferlerin hem turizm hem ticaret açısından Ağrı\'ya büyük katkı sağlayacağını söyledi. Vali Elban ise 87 kilometrelik sınır hattı olmasına rağmen İran ile turizm ve ticaret konusunda eksikler olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

\"İran İslam Birliği ile kültürümüz, tarihimiz, inancımız ve birbirimize çok yakın olmamıza rağmen İran sınırındaki başka illerin turizm hareketliliği açısından İran\'daki komşu illerle ciddi irtibatları var. Bizim bu kadar yakın olmamıza rağmen en büyük karasal sınır kapısının bizde olmasına rağmen biz, bu ticaretten hiç yararlanamıyoruz. İranlı misafirimiz, havaalanımızı kullanan İranlı kardeşimiz yok. Bizim de oraya gidiş- gelişimiz sınırlı olmaktaydı. Bu insanlar, bizim Gürbulak sınır kapımızdan geçip, Erzurum\'a, Trabzon\'a veya başka şehirlere gidiyorlardı. Biz de arkadaşlarımızla oturduk, çalıştık. Sağ olsun İran\'daki sınır valilerimizle görüştük. İrtibatlı bir şekilde başlatmamız gerektiğini düşündük. Oradan gelenlerimiz oldu, heyetlerimiz gitti. Karşılıklı sanayi odasından, turizmcilerden, basın kuruluşlarından misafirler de ağırlamaya devam edeceğiz.\"

İran\'a gitmek isteyenler için her gün Ağrı\'dan saat 07.00\'de minibüsler kaldırılacak. Ağrı\'ya gelmek isteyenler ise İran\'dan saat 17.00\'de hareket eden servislerle Türkiye\'ye giriş yapacak.

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