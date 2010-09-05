Ağrı Dağı'nın zirvesi eriyor!

T24 - Ağrı Dağı'nın deniz seviyesinden 4 bin 500 metre yükseklikten itibaren kendini gösteren şapka buzulları, küresel ısınma nedeniyle eriyor. Bu erime nedeniyle zirveye yakın yerlerde buzul dereler oluştu.



30 Ağustos’ta Zafer Tırmanışı için Ağrı Dağı’na 90’ıncı kez zirve tırmanışı gerçekleştiren Türkiye Dağcılık Fedarasyonu (TDF) Başkanı Alaattin Karaca, şapka buzullar üzerinde derelerin çağladığını söyledi.



Buzulların yerini artık kara parçalarının almaya başladığına dikkati çeken Karaca “Ağrı Dağı'nın 4 bin 500 ve 5 bin 137 metre arasında bulunan şapka buzulları sıcakların etkisiyle ciddi biçimde eriyor. Rotamız üzerinde çok sayıda çağlayan ve dere gördük. Bu yılki tırmanışımızda, geçmişte çok az görebildiğimiz manzaralarla karşılaştık. Buzullar çok hızlı bir şekilde eriyor” dedi.



Başkan Karaca, Ağrı Dağı’nda buzulların erimesi nedeniyle kara parçalarında görülen bölümlerin çoğaldığını da kaydederek, “Buzullardaki erime böyle devam ederse, yılın 12 ayı yaklaşık 700 metrelik bölümü buzlarla kaplı olan Ağrı Dağı bu özelliğini kaybedecek. Çünkü 2009 yılının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda çıkarken buzlarla kaplı olan yerlerde taşların ortaya çıktığına şahit olduk” diye konuştu.



