T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağrı Dağı’nın zirvesi beyazlaşıyor

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- TÜRKİYE'nin İran sınırında yer alan 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı'nın zirvesi, yağan karla birlikte giderek beyazlaşıyor

04 Ekim 2017 13:27

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- TÜRKİYE\'nin İran sınırında yer alan 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı\'nın zirvesi, yağan karla birlikte giderek beyazlaşıyor.
Iğdır Ovası\'nın yeşilliği, gökyüzünün maviliği ve Ağrı Dağı\'nın beyaz zirvesi bütünleşince kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Kar yağışının bu yıl erken başladığını anlatan Iğdırlılar, bunun kente bereket getireceğini inandıklarını söyledi. Etkili olan kar yağışının ardından Ağrı\'nın Doğubayazıt ile Iğdır\'ın ortasında yer alanAğrı Dağı\'nın 4 bin metresinden zirvesine kadar olan bölümü beyaza büründü.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suat DENİZIĞDIR DHA TÜRKİYEAğrı DağıIğdır OvasıKarIğdırlılarEtkiliAğrı DoğubayazıtIğdırDağıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24