Ağrı Dağı’nın zirvesi beyazlaşıyor

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- TÜRKİYE\'nin İran sınırında yer alan 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı\'nın zirvesi, yağan karla birlikte giderek beyazlaşıyor.

Iğdır Ovası\'nın yeşilliği, gökyüzünün maviliği ve Ağrı Dağı\'nın beyaz zirvesi bütünleşince kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Kar yağışının bu yıl erken başladığını anlatan Iğdırlılar, bunun kente bereket getireceğini inandıklarını söyledi. Etkili olan kar yağışının ardından Ağrı\'nın Doğubayazıt ile Iğdır\'ın ortasında yer alanAğrı Dağı\'nın 4 bin metresinden zirvesine kadar olan bölümü beyaza büründü.



FOTOĞRAFLI

