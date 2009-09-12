Ağrı Dağı'nda bir Brezilyalı'nın cesedi bulundu

Ağrı Vali Vekili Muhittin Gürel, Doğubayazıt ilçesinin Çiftlik Köyü’nün Yusuf Komu mevkiinde bulunan lav akıntısının olduğu yerde dün bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ihbarın ardından Doğubayazıt İlçe Jandarma ile Asayiş Komando Bölük Komutanlığınca oluşturulan ekip tarafından araştırma yapıldı.

Muhtemelen kamp kurmak için o bölgeye giden 38 yaşındaki Brezilyalı C.M.C.’nin cesedi bulundu. Vücudunda yara, darbe ve ateşli silah izi bulunmayan Brezilyalının cesedi askeri helikopterle olay yerinden alınarak Doğubayazıt Devlet Hastanesine götürüldü. Brezilyalının kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.



Ağrı Dağı’nda rehberlik yapan bazı dağcılar, “İlk kez bir Brezilyalı'nın geldiğini duyduk. Ayrıca Ağrı Dağı çıkış rotasının çok uzağında. Lav akıntısının olduğu yerde ne işi var? O bölgeye daha çok Ermeniler gider. Ermenilerin inanışına göre, o bölge Nuh Tufanı'ndan kurtulanların ilk yaşadıkları ve dünyaya yayıldıkları yer” dediler.



