-Ağrı Dağı'na botanik park ve hayvanat bahçesi IĞDIR (A.A) - 15.09.2011 - Ağrı Dağı'nın eteklerine endemik bitkilerin de yer alacağı Türkiye'nin ve bölgenin en büyük botanik parkı ile hayvanat bahçesinin kurulması planlanıyor. Iğdır Üniversitesine bağlı çalışmalarını yürüten Ağrı Dağı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlıkları yapılan proje kapsamında dağın eteklerine yaklaşık 550 dekarlık alana Türkiye'nin en büyük botanik parkı kurulacak. Üniversite'nin yeni yapılan Suveren Kampüsü alanı içinde kalması planlanan botanik parkta, bölgenin ve Ağrı Dağı'nın karakteristiğini yansıtacak bitki türlerinin yanı sıra endemik türlere de yer verileceği belirtildi. Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Süleyman Temel, yürütülen çalışmalarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite kampüsünün kurulacağı 3 bin dekarlık alandan bin 550 dekarının araştırma merkezi için tahsis edildiğini belirterek, bu alanın 550 dekarlık bölümünde Türkiye'nin en büyük botanik parkının kurulmasını, kalan bin dekarlık alanda ise içinde çok farklı türlerde hayvanların barınacağı bir hayvanat bahçesi yapmayı planladıklarını belirtti. Araştırma merkezi tarafından hazırlanan projenin gelecek yıl Devlet Planlama Teşkilatına sunulacağını kaydeden Temel, projenin yaklaşık maliyetinin 3-4 milyon lira civarında tahmin edildiğini söyledi. Temel, projenin kabul edilmesi halinde botanik park içinde bir çok endemik bitkinin yetiştirileceğini, nesli tükenmekte olan bitkilere öncelik vereceklerini, ilk etapta bin çeşit bitki ekimi yapmayı düşündüklerini, daha sonra yıllar içinde bu bitki çeşidini artıracaklarını bildirdi. Ağrı Dağı'nın çekim merkezi haline gelmesi için park içinde yürüyüş ve spor alanları, yapay göl gibi bir çok unsurun da düşünüldüğünü anlatan Temel, bölgede turizmi canlandırmayı ve Ağrı Dağı'nın hak ettiği değeri bulmasını istediklerini belirtti.