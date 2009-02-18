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Yaşam

Ağrı Dağı tırmanışına tipi engeli

Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Ağrı Dağı tırmanışını tipi nedeniyle tamamlayamayan dağcılar Iğdır'dan ayrıldı.

18 Şubat 2009 02:00

Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Ağrı Dağı tırmanışını tipi nedeniyle tamamlayamayan dağcılar Iğdır'dan ayrıldı.

Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tugay, yaptığı açıklamada, federasyonun 2009 yılı faaliyet programında yer alan Ağrı Dağı kış tırmanışını tipi nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirterek, Iğdır'a dönen dağcıların bu sabah kentten ayrıldığını söyledi.

Cumartesi günü 5'i bayan 43 dağcıyla başladıkları kış tırmanışını yoğun tipi nedeniyle Ağrı Dağı'nın 3 bin 400 metre yüksekliğindeki dağevinde sonlandırmak zorunda kaldıklarını hatırlatan Tugay, ''Havanın fırtınalı ve görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle tırmanışı tamamlayamadık. 2 gün boyunca fırtınanın dinmesi için bekledik. Fırtına dinmeyince geri dönmek zorunda kaldık. Tırmanışa katılan dağcılarımız bugün Iğdır'dan ayrıldılar'' dedi.

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