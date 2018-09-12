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Ağrı Dağı, beyaza büründü

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- TÜRKİYE'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın zirvesi, yağan karla beyaza büründü

12 Eylül 2018 17:44

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- TÜRKİYE\'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı\'nın zirvesi, yağan karla beyaza büründü.
Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesindeki 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye\'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı’na kar yağdı. 4 mevsim zirvesinde karın eksik olmadığı Ağrı Dağı’nda, son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yaz aylarında zirvedeki kar bitme noktasına geldi. Aynı anda sönmüş volkanik bir dağ olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı’nın zirve kısımları, dün sabah itibariyle yeniden beyaz büründü. 

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