Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı: 1 ölü

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre personelimesafedeki TIR parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröristler takip edilip sıkıştırıldı, çatışam devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, saldırıda bir personelin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pekcan şunları söyledi:

"Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" dedi.