Ağrı'da akraba kavgası; 3 kişi öldü, 5 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kılıçgedik köyünde yaşanan olayda, akraba aileler arasında kavga çıktı.



Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada İkram Uzun, Halit Uzun, Ferhat Uzun hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermezken, yaralılar Tutak ve Ağrı'daki hastanalere kaldırıldı.

Kavganın Kılıçgediği köyüne 5 yıl önce Ağrı'nın Patnos ilçesinden göç eden amca çocukları arasında yaşandığı belirtilirken, biri kadın 5 yaralının Tutak ve Ağrı'daki hastanelerde tedavisi devam ediyor.



Tutak ilçesinin en küçük köylerinden biri olan Kılıçgediği'ne jandarma kontrolünden girilip çıkılabiliyor.

Köy Muhtarı Talat Cengiz, olayın saat 05.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Silahlı kavga etmişler. Kavgada silah kullanıldığı için köydekiler korkup müdahale edemedi. Üzgünüz" dedi. (DHA)