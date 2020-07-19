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Ağrı Belediyesi'nden "çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı, Başkan Sayan'ın sağ kolu" iddialarına yanıt

19 Temmuz 2020 22:43

Ağrı Belediyesi, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan N.Ş'nin, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın 'sağ kolu' olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu kişinin 'belediye ve Sayan ile bir yakınlığı veya bağı'nın olmadığı belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde suça karıştığı belirtilen N.Ş. hakkında paylaşımlar yapılarak, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın hedef alındığı belirtildi.

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