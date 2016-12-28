Ağrı Belediyesi Eş Başkanı tutuklandı

Ağrı Belediye Eş Başkanı DBP'li Mukaddes Kubilay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'PKK/KCK'ya yönelik sürdürdüğü soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Kubilay, 22 Aralık günü İzmir'de gözaltına alındı.
Gözaltı sonrası Ağrı'ya getirilen Kubilay, emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye çıkarıldı.
Eş başkan Mukaddes Kubilay, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DBP'nin tutuklu eş başkanları
1 -Bekir Kaya - Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı
2- Dilek Hatipoğlu - Hakkari Belediyesi Eş Başkanı
3- Nurullah Çiftçi - Hakkari Belediyesi Eş Başkanı
4- Handan Bağcı - Van Özalp Belediye Eş Başkanı
5- Ali Çam - Iğdır Hoşhaber Beldesi Eş Başkanı
6- Diba Keskin - Erçiş Belediyesi Eş Başkanı
7- Rahmi Çelik - Bulanık Belediyesi Eş Başkanı
8- Burhan Kocaman - Elazığ Karakoçan Belediye Eş Başkanı
9- Cennet Ayık - Elazığ Karakoçan Belediye Eş Başkanı
10- Zeynep Şimşik - Dargeçit Belediye Eş Başkanı
11- Seyran Argan - Beytüşşebap Belediye Eş Başkanı
12- Abdurrahman Çağan - Erçiş Belediyesi Eş Başkanı
13- Abdulkerim Erdem - Derik Belediye Eş Başkanı
14- Sabahat Çetinkaya - Derik Belediye Eş Başkanı
15- Hazal Aras - Diyadin Belediyesi Eş Başkanı
16- Kasım Ağgün - Iğdır Hoşhaber Beldesi Eş Başkanı
17 - Aygün Taşkın - Ergani Belediye Eş Başkanı
18 - Figen Yaşar - Bulanık Belediyesi Eş Başkanı
19- Nazmi Çoşkun - Hakkari Belediyesi Eş Başkan vekili
20 - Hüsnü Beşer - Hakkari Yüksekova Belediye Başkan vekili
20- Şerafettin Özalp - Özalp Belediye Eş Başkanı
21- Nevin Oyman - İdil Belediyesi Eş Başkanı
22- Tülay Karaca - Erzurum Tekman Belediye Eş Başkanı
23 - Abdurahman Zorlu - Hani Belediyesi Eş Başkanı
24 - Mehmet Muhdi Aslan - İdil Belediyesi Eş Başkanı
25 - Zilan Aldatmaz - Van Saray Belediye Eş Başkanı
26 - Gültan Kışanak - Amed Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı
27 - Fırat Anlı - Amed Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı
28 - Suna Atabay - Van Çaldıran Belediyesi Eş Başkanı
29 - Ahmet Demir - Ovakışla Beldesi Eş Başkanı
30 - Servin Karakoç - Ovakışla Beldesi Eş Başkanı
31 - Sabite Ekinci - Varto Belediye Eş Başkanı
32 - Hüseyin Güneş - Varto Belediye Eş Başkanı
33 - Kadir Konur - Cizre Belediyesi Eş Başkanı
34 - Tuncer Bakırhan - Siirt Belediye Eş Başkanı
35 - Mehmet Ali Bul - Dersim Belediye Eş Başkanı
36 - Nurhayat Altun - Dersim Belediyesi Eş Başkanı
37 - Rabia Takas - Başverimli (Silopi) Belde Eş Başkanı
38 - Tahir Aytış - Başverimli (Silopi ) Belde Eş Başkanı
39 - Ahmet Türk - Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı
40- Nevin Daşdemir - Bitlis Belediye Eş Başkanı
41- Hüseyin Olan - Bitlis Belediye Eş Başkanı
42 - Senayet Ata - Güroymak Belediye Eş Başkanı
43-Mehmet Emin Avras - Güroymak Belediye Eş Başkanı
44- Halis Coşkun - Malazgirt Belediye Eş Başkanı
45 - Memnune Söylemez - Malazgirt Belediye Eş Başkanı
46 - Eda Kilis - Eruh Belediye Eş Başkanları
47 - Hüseyin Kılıç - Eruh Belediye Eş Başkanları
48 - İsmail Asi - Kızıltepe Belediye Eş Başkanı
49 - Leyla Salman - Kızıltepe Belediye Eş Başkanı
50 - Seferi Yılmaz - Şemdinli Belediye Eş Başkanı
51 - Mehmet Ali Aydın - Kayapınar Belediye Eş Başkanı
52 - Selim Kurbanoğlu - Yenişehir Belediye Eş Başkanı
53 - Servet Tunç - Çukurca Belediye Eş Başkanı
54- Hilal Duman - Çukurca Belediye Eş Başkanı
55- Adile Kozay - Yüksekova Belediye Eş Başkanı
56 - Zeynep Han Bingöl - Karayazı Belediye Eş Başkanı
57 - Mehmet Sait Karabakan - Karayazı Belediye Eş Başkanı
58 - Özlem Kutlu - Kumçatı Belde Belediyesi Eş Başkanıü
59 - Mustafa Bayram - Halfeti Belediye Eş Başkanı
60 - Harun Erkuş - Lice Belediye Eş Başkanı
62 - Mehmet Demir - Kumçatı Belediye Eş Başkanı
63 - Nuri Akman - Şırnak/Silopi Sırtköy belde belediye eş başkanı
64 - Ali Aydın - Baykan Belediye Eş Başkanı
65 - İhsan Uğur - Hizan Belediye Eş Başkanı
66 - Özcan Birlik - Mutki Belediye Eş Başkanı
67 - Felemez Aydın - Yolalan Belediye Eş Başkanı
68 - Selva Erdoğan - Baykan Belediye Eş Başkanı
69 - Enes Cengiz - Veysel Karani Belediye Eş Başkanı
70 - Yüksel Mutlu -Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı
71 - Mukaddes Kubilay - Ağrı Belediye Eş Başkanı