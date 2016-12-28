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Politika

Ağrı Belediyesi Eş Başkanı tutuklandı

DBP'nin tutuklu eş başkan sayısı 71'e çıktı

28 Aralık 2016 02:15

Ağrı Belediye Eş Başkanı DBP'li Mukaddes Kubilay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'PKK/KCK'ya yönelik sürdürdüğü soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Kubilay, 22 Aralık günü İzmir'de gözaltına alındı.

Gözaltı sonrası Ağrı'ya getirilen Kubilay, emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye çıkarıldı.

Eş başkan Mukaddes Kubilay, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DBP'nin tutuklu eş başkanları

1 -Bekir Kaya - Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı

2- Dilek Hatipoğlu - Hakkari Belediyesi Eş Başkanı

3- Nurullah Çiftçi - Hakkari Belediyesi Eş Başkanı 

4- Handan Bağcı - Van Özalp Belediye Eş Başkanı

5- Ali Çam - Iğdır Hoşhaber Beldesi Eş Başkanı

6- Diba Keskin - Erçiş Belediyesi Eş Başkanı

7- Rahmi Çelik - Bulanık Belediyesi Eş Başkanı

8- Burhan Kocaman - Elazığ Karakoçan Belediye Eş Başkanı

9- Cennet Ayık - Elazığ Karakoçan Belediye Eş Başkanı

10- Zeynep Şimşik - Dargeçit Belediye Eş Başkanı

11- Seyran Argan - Beytüşşebap Belediye Eş Başkanı

12- Abdurrahman Çağan - Erçiş Belediyesi Eş Başkanı

13- Abdulkerim Erdem - Derik Belediye Eş Başkanı

14- Sabahat Çetinkaya - Derik Belediye Eş Başkanı

15-  Hazal Aras - Diyadin Belediyesi Eş Başkanı

16- Kasım Ağgün - Iğdır Hoşhaber Beldesi Eş Başkanı

17 - Aygün Taşkın - Ergani Belediye Eş Başkanı

18 - Figen Yaşar - Bulanık Belediyesi Eş Başkanı

19- Nazmi Çoşkun - Hakkari Belediyesi Eş Başkan vekili

20  - Hüsnü Beşer - Hakkari Yüksekova Belediye Başkan vekili

20- Şerafettin Özalp - Özalp Belediye Eş Başkanı

21- Nevin Oyman - İdil Belediyesi Eş Başkanı

22- Tülay Karaca - Erzurum Tekman Belediye Eş Başkanı

23 - Abdurahman Zorlu - Hani Belediyesi Eş Başkanı

24 - Mehmet Muhdi Aslan - İdil Belediyesi Eş Başkanı

25 - Zilan Aldatmaz - Van Saray Belediye Eş Başkanı

26 - Gültan Kışanak - Amed Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı

27 - Fırat Anlı - Amed Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı

28 - Suna Atabay - Van Çaldıran Belediyesi Eş Başkanı

29 - Ahmet Demir - Ovakışla Beldesi Eş Başkanı

30 - Servin Karakoç - Ovakışla Beldesi Eş Başkanı

31 - Sabite Ekinci - Varto Belediye Eş Başkanı

32 - Hüseyin Güneş - Varto Belediye Eş Başkanı

33 - Kadir Konur - Cizre Belediyesi Eş Başkanı

34 - Tuncer Bakırhan - Siirt Belediye Eş Başkanı

35 - Mehmet Ali Bul - Dersim Belediye Eş Başkanı

36 - Nurhayat Altun - Dersim Belediyesi Eş Başkanı

37 - Rabia Takas - Başverimli (Silopi) Belde Eş Başkanı 

38 - Tahir Aytış - Başverimli (Silopi ) Belde Eş Başkanı 

39 - Ahmet Türk - Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı

40- Nevin Daşdemir - Bitlis Belediye Eş Başkanı

41- Hüseyin Olan - Bitlis Belediye Eş Başkanı

42 - Senayet Ata - Güroymak Belediye Eş Başkanı

43-Mehmet Emin Avras - Güroymak Belediye Eş Başkanı

44- Halis Coşkun - Malazgirt Belediye Eş Başkanı

45 - Memnune Söylemez - Malazgirt Belediye Eş Başkanı

46 - Eda Kilis - Eruh Belediye Eş Başkanları

47 -  Hüseyin Kılıç - Eruh Belediye Eş Başkanları 

48 - İsmail Asi - Kızıltepe Belediye Eş Başkanı

49 - Leyla Salman - Kızıltepe Belediye Eş Başkanı

50 - Seferi Yılmaz - Şemdinli Belediye Eş Başkanı

51 - Mehmet Ali Aydın - Kayapınar Belediye Eş Başkanı

52 - Selim Kurbanoğlu - Yenişehir Belediye Eş Başkanı

53 - Servet Tunç -  Çukurca Belediye Eş Başkanı 

54- Hilal Duman - Çukurca Belediye Eş  Başkanı

55- Adile Kozay - Yüksekova Belediye Eş Başkanı

56 - Zeynep Han Bingöl - Karayazı Belediye Eş Başkanı

57 - Mehmet Sait Karabakan - Karayazı Belediye Eş Başkanı

58 - Özlem Kutlu - Kumçatı Belde Belediyesi Eş Başkanıü

59 - Mustafa Bayram - Halfeti Belediye Eş Başkanı

60 - Harun Erkuş - Lice Belediye Eş Başkanı

62 - Mehmet Demir - Kumçatı Belediye Eş Başkanı

63 - Nuri Akman - Şırnak/Silopi Sırtköy belde belediye eş başkanı

64 - Ali Aydın - Baykan Belediye Eş Başkanı

65 - İhsan Uğur - Hizan Belediye Eş Başkanı

66 - Özcan Birlik - Mutki Belediye Eş Başkanı 

67 - Felemez Aydın - Yolalan Belediye Eş Başkanı 

68 - Selva Erdoğan - Baykan Belediye Eş Başkanı

69 - Enes Cengiz - Veysel Karani Belediye Eş Başkanı 

70 - Yüksel Mutlu -Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı 

71 - Mukaddes Kubilay - Ağrı Belediye Eş Başkanı

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