Ağrı Belediye Başkanlığı yaparken yerine kayyım atanan Sırrı Sakık, Muş'tan aday oldu

Ağrı Belediye Başkanlığı yaparken yerine kayyım atanan Sırrı Sakık 31 Mart seçimlerinde HDP’den Muş Belediye Başkanlığı’na aday oldu.

Sakık Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ağrılı kardeşlerim bağışlasınlar çünkü bu sefer Ağrı’daki kazanımlarımızı Muş’ta taçlandırmamız gerekti” dedi. Kendisi de Muşlu olan Sakık’ın mesajları şöyle:

“Sevgili halkımız, 2019 yerel seçimlerinde doğduğum, büyüdüğüm, siyasete atıldığım, bende çok büyük emekleri olan memleketim Muş’ta adaylık başvurusu yaptığımı açıklamak isterim. Türkiye’nin en yoksul iki kentinde, Ağrı ve Muş’ta, halkımızla hep tek yürek olup. Kentimiz ve kendimiz için emek harcadık. Ağrı’da 2014 yerel seçimlerinde kazandığımız zafer hiçbir zaman unutulmayacak. Benim siyaset yolculuğumda Ağrı’nın bana kattıkları ve tüm Ağrılıların yüce gönüllerinde yer almam önlerinde ömür boyu saygıyla eğileceğim bir deneyimdir. Fakat Ağrılı kardeşlerim bağışlasınlar çünkü bu sefer Ağrı’daki kazanımlarımızı Muş’ta taçlandırmamız gerekti. Hepinizin desteği ve sevgisiyle güzel işlere imza atacağımızı biliyorum. Ve sevgili memleketim, sevgili Muşlu kardeşlerim siz hazırsanız 31 Mart’ta Muş ovasının o güzel lalesi barışa,huzura ve kardeşliğe olan inancımızla açacak.”