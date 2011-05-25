-AĞRI BELEDİYE BAŞKANINDAN KILIÇDAROĞLU'NA YALANLAMA AĞRI (A.A) - 25.05.2011 - Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı mitinginde gündeme getirdiği üst geçit tadilatı ve seyyar satıcılar için alınan tezgahlarla ilgili iddialarının, gerçeği yansıtmadığını söyledi. Belediye Başkanı Arslan, makamında düzenlediği basın toplantısında, dün partisince düzenlenen mitinge katılan ve belediye başkanlığı hakkında çeşitli iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na belgelerle yanıt verdi. Arslan, Kılıçdaroğlu'nun yanlış bilgilendirme sonucu hiçbir belge ve bilgi olmadan kendileri aleyhine asılsız iddialarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Sayın Kılıçdaroğlu, uydurulan yalanlarla siyasi malzeme oluşturmaya ve tamamen asılsız iddialarla bizleri karalamaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği üst geçit ile ilgili daha önce basın mensuplarını bilgilendirdik. Fakat bunu bile okumamışlar. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü tarafından aldığımız izni, yine karayolları gönderdiği resmi yazıyla bozdu. Biz de üst geçidi yıkmadan tadilat yaparak istenilen konuma getirdik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi ihale yaparak değil, tamamen belediyemiz imkanları ile bunu yaptık. Yine Kılıçdaroğlu'nun, semt pazarındaki seyyar satıcılar için alınan tezgahlarla ilgili söylediği 'Ağrılılar 160 lira verirken, dışarıdan 460 liraya tezgah alındı' iddiaları da tamamen bilgisiz ve belgesizdir. Bu konu ile ilgili de Ağrılı 6 firmadan teklif aldık. En ucuz teklif veren 3 firma ihaleye davet edildi. Gelen 3 firmamızın verdiği teklifler sonucu tanesi 398 liraya tezgahlar alınmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi ne 160 lira ne de 460 lira teklif veren firma olmuştur. Kendisine kim bu bilgileri verdiyse tamamen art niyetli bir şekilde vermiştir. Bir Genel Başkanın belgesiz bir şekilde bunları konuşması tabii ki bizleri rencide ve rahatsız etmiştir. Siyaset sanatını, iftira sanatı haline getirmeye kimsenin hakkı yoktur.'' Vatandaşların asılsız iddialarla bilgilendirilmesinin son derece yanlış olduğunu anlatan Arslan, iddiaları gündeme getirenler hakkında hukuki yollara başvuracağını ifade etti.