Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Nuh'un Gemisi Şırnak'ta olsa bile karadan yürütüp Ağrı'ya getireceğim

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Nuh'un Gemisi Şırnak'ta olsa bile karadan yürütüp Ağrı'ya getireceğim. Bu da böyle bilinsin" açıklamasını yaptı.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Dünkü yazımda, Şırnaklılarla konuştuktan sonra Nuh'un Gemisi'nin bu kentte olduğuna kanaat getirdiğimi söylemiştim. Ardından aynı iddiayı, yönettiği Ağrı kenti için dile getiren Belediye Başkanı Savcı Sayan'a seslenip 'Bu tartışma benim için bitti' demiştim." ifadesini kullandı.

Altınok kendisini arayan Sayan'ın, "Vallahi yalan söylüyorlar'. Kuran-ı Kerim'de Cudi diyor. Şırnak demiyor ki. Ağrı'nın da Cudi bölgesi var. Kaldı ki Nuh'un Gemisi 5137 metrelik Ağrı Dağı dururken 2 bin metrelik Cudi'ye niye otursun? O zaman Büyük Tufan'da, rakımı 2000 olan Erzurum'u su basmamış olmalı. Bıraksınlar bu işi. Ha şunu da söyleyeyim, eğer Nuh'un Gemisi Şırnak'ta olsa bile karadan yürütüp Ağrı'ya getireceğim. Bu da böyle bilinsin." dediğini aktardı.

Sayan daha önce de "Herkes Ağrılıdır. Çünkü dünyadaki bütün canlılar Nuh'un Gemisi ile kurtulanların soyundandır. Dolayısıyla Trump da, Obama da Ağrılıdır" açıklamasını yapmıştı.