Ağrı ayaklanmalarında hayatını kaybedenler anıldı

Ağrı ayaklanmalarında hayatını kaybedenler, Doğubayazıt ilçesindeki küçük Ağrı Dağı'nda anıldı. Anmaya HDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, Doğubayazıt Belediye Eş Başkanvekili Bora Çoktin, DBP İlçe Eş Başkanı Mehmet Karadağ, HDP İlçe Eş Başkanı Ali Çakan, DTK delegeleri, Sivil Toplum Örgütlerinin yöneticileri, PKK'nın 20 kişilik Ağrı Dağı grubu ile yaklaşık 1000 kişi katıldı. Etkinlik alanında Ağrı Dağı İsyanında yaşamını yitiren İhsan Nuri Paşa ve Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yanı sıra PKK flamaları açıldı.