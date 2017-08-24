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Politika

Ağrı Ak Parti'ye yeniden Aydın atandı

Servet ARSLAN/ AĞRI, (DHA)- AK Parti teşkilatlarındaki 'metal yorgunluk' iddialarının ardından istifa eden Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca'nın yerine, avukat Abbas Aydın yeniden atandı

24 Ağustos 2017 14:18

Servet ARSLAN/ AĞRI, (DHA)- AK Parti teşkilatlarındaki \'metal yorgunluk\' iddialarının ardından istifa eden Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca\'nın yerine, avukat Abbas Aydın yeniden atandı. Yeni İl Başkanı Aydın, 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanlığına Sırrı Sakık\'ın seçilmesinin ardından istifa etmişti.
Ak Parti İl Başkanlık görevini yaklaşık 2 yıldır yapan Kemal Atmaca, geçen hafta görevden istifa ettiğini açıklarken, bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirtmişti. Teşkilattan sorumla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, \"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdogan ile yapılan istişareler sonucunda Ağrı İl Başkanlığı\'na Abbas Aydın görevlendirilmiştir\" dedi.
Atmaca\'nın yerine AK Parti İl Başkanlığına atanan Ağrı Barosu Avukatlarından 42 yaşındaki Abbas Aydın partinin kuruluşundan itibaren çeşitli görevlerde bulundu. 2009\'da Ağrı Ak Parti İl Başkanı olan Aydın, 2014 yerel seçimlerinde partisinin adayı Hasan Arslan\'ın kaybetmesi ve DBP\'li Sırrı Sakık\'ın Belediye Başkanı seçilmesinden sonra İl Başkanlığından istifa ederek siyasete ara vermişti. Ankara\'da bulunan Aydın\'ın önümüzdeki günlerde gelip göreve başlaması bekleniyor.

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