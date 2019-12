Agrado Ankara’da

“İspanya’nın haşarı kızı” olarak da tanınan, Almodovar’ın ‘Annem Hakkında Her Şey’ filmindeki Agrado rolüyle uluslararası bir üne kavuşan Antonia San Juan, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nin konuğu olarak Ankara’ya geliyor. San Juan’ın yönetmenliğini yaptığı üç film Türkiye’de ilk kez Festival’de gösterilecek.



7-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 12. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali dünyaca ünlü bir sanatçıyı daha konuk ediyor. Pedro Almodovar’ın ‘Annem Hakkında Her Şey’ filminde Agrado rolüyle kalbimizi fetheden Antonia San Juan, yönetmenliğini yaptığı üç filmin gösterimi için Ankara’ya geliyor.



Tiyatroyla başlayan oyunculuk



1961 yılında Kanarya adalarında dünyaya gelen San Juan, 19 yaşındayken Madrid’e yerleşti. İspanyol Filolojisi tiyatro topluluğuyla başladığı sahne hayatını iki sene sonra, tek başına yazıp oynadığı oyunlarla sürdürdü. Kısa bir süre sonra da kendi tiyatrosunu kurdu ve burada, kabareler ve komediler dışında Luis Miguel Segui başta olmak üzere pek çok önemli İspanyol oyuncunun rol aldığı bir ya da iki kişilik oyunlar sahneye koydu.



‘Analarının Oğulları’, ‘Diğer Kadınlar’, ‘Yazar Kadınlar, Erkekler’ ve ‘Bir Kadın’ gibi çok tanınan oyunlarıyla sadece bütün İspanya’yı etkilemekle kalmadı, İspanyolca konuşan Latin Amerika ülkeleriyle İtalya, Romanya gibi ülkelere de turneler düzenleyerek seyircisini çoğalttı. Küçük kadrolu oyunlarla yetinmeyen sanatçı son olarak 2008’in sonunda perde diyen ve bugün hâlâ kapalı gişe oynayan Henry James’in ‘Bir Boston Evliliği’ adlı oyununu sahneye koydu.



Ruh ikizi Almodovar’la çalıştı



1997’de ‘Pardon Canım Ama Lucas Beni Seviyor’da küçük bir rolle sinemaya başlayan sanatçı, özellikle yönetmen Miguel Albaladejo’nun komedilerindeki oyunculuğuyla dikkat çekti. Uluslararası başarıya ise dördüncü filmi olan ‘Annem Hakkındaki Her Şey’deki (2000) Agrado rolüyle ulaştı. Yaratıcılıkta ve sansasyonda ruh ikizi sayılabilecek Pedro Almodovar’ın ona özel yazdığı repliklerle seyirciyi büyüleyen San Juan, bu rolüyle pek çok ödüle aday gösterildi ve İspanyol Oyuncular Birliği’nin kadın oyuncu ödülünü aldı.



Ardından, Ramón Salazar’ın kült filmi ‘Taşlar’da ilk başrolünü oynayan oyuncu, 2001 yılında ‘V.O.’ adlı kısa filmle kamera arkasına geçti. Goya Ödüllerine aday olduğu bu filmin ardından ‘Te llevas la palma’ (2004) ve ‘La China’ (2005) adlı filmleri yönetti ve pek çok ödül topladı. San Juan, ilk uzun metrajlı filmi olan ‘Tú eliges’in çekimlerini yakın zamanda tamamladı.



“Sinemanın güzellik dışında bir kıstası olmalı”



Kadın oyuncuların işinin zor olduğunu, eğer bir Meryl Streep değilseniz bir kadın olarak 40 yıla yayılan bir kariyere sahip olmanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyen San Juan, modellerin sinema oyunculuğu yapmasına karşı olduğunu ve sinemanın güzellik dışında bir kıstası olması gerektiğini söylüyor.



7-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 12. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde dört filmiyle yer alacak olan Antonia San Juan, Pedro Almodovar’ın meşhur filmi ‘Annem Hakkında Her Şey’ filminin gösterimin ardından ise seyirciyle buluşacak. Festival seyircisi ayrıca, San Juan’ın ‘V.O.’ ve ‘La China’ filmlerinin yanı sıra çekimlerini yeni tamamladığı ilk uzun filmi ‘Tu Eliges’i de Türkiye’de ilk kez izleme şansı bulacaklar.