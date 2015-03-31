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Agos’un kurucularından Sarkis Seropyan son yolculuğuna uğurlanıyor

Sarkis Seropyan, Agos'un eski binasının önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak

31 Mart 2015 10:51

Agos gazetesi kurucularından ve Ermenice sayfaları editörü, Sarkis Seropyan için Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde anma töreni düzenlenecek, ardından da Agos’un eski binasının önünde düzenlenecek anma töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

Agos gazetesi kurucularından ve Ermenice sayfaları editörü, Sarkis Seropyan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Seropyan için saat 13.00’te Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Törenin ardından saat 14.00’te Sarkis Seropyan, yıllarını geçirdiği Agos’un eski binasında, Sebat Apartmanı’nın önünde bir anma düzenlenecek.

Seropyan, anma töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedilecek.

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