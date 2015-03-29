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Agos'un kurucularından Sarkis Seropyan'ı kaybettik

Hrant Dink'in teklifi üzerine Agos gazetesini kuran ekipte yer alan Sarkis Seropyan yaşamını yitirdi

29 Mart 2015 20:10

Kurulduğu günden bu yana Agos bünyesinde çalışan gazetenin Ermenice sayfalar editörü Sarkis Seropyan, pankreas kanseri hastalığı nedeniyle 28 Mart Cumartesi akşamüzeri hayatını kaybetti.

Agos'un web sitesinde 'Baron Seropyan'ımızı kaybettik' başlığıyla yayımladığı açıklamada; "Gazetemizin tarihi, temel direği, Ermenice sayfaları editörü, her şeyimiz Sarkis Seropyan'ı 28 Mart Cumartesi akşamüzeri kaybettik. Kuruluş sürecinden bu yana Agos ile bütünleşmiş bir simge olan Sarkis Seropyan'ın hatırası önünde saygıyla eğiliyor, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

1935 yılında doğan Sarkis Seropyan, ortaokuldan sonra iş hayatına atıldı, bir yandan da çeşitli dergi ve gazetelere Ermenice makaleler yazdı. Hrant Dink'in teklifi  üzerine 1996'da Agos gazetesini kuran ekipte yer aldı ve Ermenice sayfaların editörlüğünü üstlendi. Baron Seropyan o tarihten bu yana Ermenice sayfaları yönetti.  

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