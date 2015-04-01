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Agos’un kurucularından Baron Seropyan son yolculuğuna uğurlandı

'Agos kuruluşu itibariyle, kurucu aklından ötürü devrimci bir gazeteyse Sarkis abi duruşuyla, bu devrimci tavrın somutlaşmış abidesiydi'

01 Nisan 2015 11:15

Agos'un kurucularından Sarkis Seropyan dün (31 Mart 2015) son yolculuğuna uğurlandı. Dostları Baron Seropyan’ı son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.

Sarkis Seropyan için ilk tören Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde düzenlendi.  Cenaze törenini yöneten Ruhani Kurul Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan, konuşmasında Sarkis Seropyan’ın dürüstlüğünü, cesaretini ve kültür insanı vasfını vurguladı:

“Sarkis Seropyan cesurdu, edinmiş olduğu her şeyi cesaretle aktardı. O, bu ne düşünür diye düşünmeden, doğru bildiğini, gerçek olanı okudu, araştırdı, inceledi, aktardı. Tavrını sergilerken doğru bildiğini söylemekten kaçınmadı. Birilerine sevimli görünmek adına hayat çizgisini değiştirmedi. Aynı çizgide evlatlar yetiştirdi. 

Anadolu’dan getirmiş olduğu kültürünü yeni ve eski nesillere aktardı. Az konuşurdu genelde. Ciddi görüntüsünün arkasında, onunla dost olanlar bilirler, neşeli gözleri vardı. Evini, yakınlarını kültür yuvasına çevirdi.”

'Her lafının özü vardı'

 

“Boş laf konuştuğu duymadım, her lafının özü vardı, anlamlıydı. Etrafımızın saçma sapan konuşan insanlarla çevrili olduğu bu devirde kültür ve gelenek yolunda olmaktan vazgeçmedi.”

“Ömrüne o kadar çok şey sığdırdı ki..Biz mutluyuz onu tanıdığımız için, üzgünüz mahrum kaldığımız için. İçi dolu işler yapabilmek bir Tanrı lütfu. Nice kültür insanları çıkar aramızdan diye dua ediyorum.”

Gözde Kazaz'ın Agos'ta yayımlanan haberine göre, Surp Vartanants Kilisesi’ndeki cenaze töreninin ardından onlarca kişi, Baron Seropyan’ın yıllarını geçirdiği Agos’un eski binasına, Sebat Apartmanı’nın önüne alkışlarla yürüdü. Agos çalışanlarının Türkçe ve Ermenice hazırladığı ‘Güle Güle Baron Seropyan’ yazısının önünde gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan ve Ermenice bölümü editörlerinden Pakrat Estukyan konuştu. 

 

'Bir soruyla gider, 15 soruluk bilgiyle geri dönerdik'

 

Yetvart Danzikyan, Sarkis Seropyan’ın Agos için ne anlam ifade ettiğini şu sözlerle anlattı:

“Bugün burada bir Baronu, abimizi, ahpariğimizi uğurluyoruz. Bu dünyada ter döktü, çaba döktü. Hem biz çalışanlara, hem de onunla irtibatta olanlara güven verirdi varlığı. Bavurabileceğimiz bir kültür deryasıydı. Sarksi ahpariğimizin yanına bir soruyla gider, 15 soruluk bilgiyle geri dönerdik.”

“Baron Seropyan, aynı zaman Ermeni diline çok hakimdi. Ama sadece bununla da tanımlanamaz. Alaylı ve çok iyi bir gazeteciydi. Agos’un düşünüldüğü günden itibaren, 3 hafta öncesine kadar Agos’a büyük emek verdi. Gazetemizin canlı hafızasıydı. Daha yapacak çok işimiz vardı.”

‘Duruşuyla devrimci tavrın abidesiydi'

 

Pakrat Estukyan ise, Seropyan’ın devrimci kimliğinden bahsetti: 

“Bizler Agos çalışanları olarak hala şok halindeyiz. Kolay kolay dolduramayacağımız bir boşluk oluştu.“

“Kendisi mesleğinin gazetecilik olduğunu istihzayla söylerdi. Agos kuruluşu itibariyle, kurucu aklından ötürü devrimci bir gazeteyse Sarkis abi duruşuyla, çalışma disipliniyle bu devrimci tavrın somutlaşmış abidesiydi.”

Sarkis Seropyan, Agos’un önündeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda dualarla defnedildi. 

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